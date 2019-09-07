玩命？跟團遊北韓卻闖軍事禁區 台男：已獲導遊准許

2019-09-07 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓金剛山是著名旅遊勝地，不過因為鄰近南北韓邊境，軍事戒備較為森嚴。日前1名台灣遊客跟團前往北韓，卻在8天旅程中2度脫隊，甚至一度擅闖金剛山的軍事禁區，搞得同團旅客相當不愉快。

臉書粉絲專頁「kidtravel」上月29日PO出朋友分享的文章，指出上月前往北韓旅遊時，1名自稱喜歡爬山的團員在20日及22日2度脫隊獨自登頂，22日當天甚至驚動北韓軍方找人，最後在1名軍官陪同下歸隊。帶團的2名導遊因此被停牌2個月，讓同團的團員直呼是「引人共憤的自私」。

不過，當事人5日也在臉書上PO出完整過程，強調自己上月22日是在遊覽車上當著大家的面，詢問其中1名導遊可否先登頂再回頭會合。該名導遊當時同意，並且宣布有1名大叔要先走，其他人不要脫隊。

當事人表示，脫隊登頂的路途中經過多位士兵身邊，士兵們大多因語言不通、無法溝通而讓他直接通過。直到接近山頂時，遇到1名會說英語的軍官，才被告知外國人禁止進入該地，並被軍官帶下山。

而根據《三立新聞》專訪，當事人自稱是「不登頂，毋寧死」，在全世界已經爬了1千3百多座山頭。據了解，當事人家境富裕，這次跟團到北韓卻脫隊，旅遊業者認為「可大可小」，嚴重的話很可能「回不來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法