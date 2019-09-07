中南海被爆鬥爭7晝夜！習近平、韓正3度交鋒內幕曝光

2019-09-07 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動遍地開花，讓北京面臨空前壓力。媒體報導，自8月29日共軍入港到9月4日香港特首林鄭月娥宣佈撤回逃犯條例，一週內香港情勢詭譎，習近平與政治局常委韓正控制的港澳辦、中聯辦3度交鋒，中共高層公開分裂，面臨攤牌。

《大紀元》報導，習近平與港澳辦、中聯辦3次交鋒，分別關於《緊急法》；林鄭內部談話錄音曝光；林鄭宣布撤回送中條例。

報導提到，8月27日林鄭月娥在記者會上譴責反送中示威者，並暗示擬動用《緊急法》。兩天後8月29日凌晨大批共軍入港，跡象顯示習近平增兵香港，意在威嚇江派勢力。而林鄭在9月3日記者會上改口稱，若暴力減低或消除，則不需要再考慮《緊急法》。

9月2日，林鄭內部錄音被外媒曝光，透露習近平不會出兵鎮壓香港、北京未限期解決香港問題；林鄭3日在記者會上承認錄音，有分析認為，林鄭內部錄音外洩，是習近平授意放料。

另外，林鄭內部錄音流出後第二天（9月3日）上午，習近平發表講話提到「鬥爭」50多次；同日下午，港澳辦緊急召開新聞發佈會，對香港連放狠話叫囂，對於是否實施《緊急法》或出兵、是否有解決香港問題的最後期限，回應都和林鄭錄音透露的訊息及林鄭3日記者會上的表態不同。

就在港澳辦新聞發佈會後不久，傳出林鄭月娥9月3日晚上突然急召人馬在4日下午齊聚禮賓府，4日傍晚就公告宣布撤回送中修例。

報導引述時政評論人士李燕銘說法，他分析，以往香港重大決策，多由中聯辦高官召集港區人大代表、全體建制派議員及政協委員，這次撤回修例竟然改由林鄭當召集人並發表電視公告，跳過了港澳辦、中聯辦，顯然是習近平之意，且與港澳辦在3日剛發表的強硬言論針鋒相對，習近平直接回擊曾慶紅、韓正瘋狂刺激香港局勢的企圖，顯示中共高層公開分裂。

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