布魯塞爾港人集會 籲國際關注人權危機

2019-09-07 05:12

〔中央社〕在布魯塞爾的香港人今天發起集會，展示警察暴力等多張海報，訴求香港現在非常危險，希望全世界關注人權危機外，另呼籲台灣看清真相，勿因中國商業誘惑斷送寶貴自由。

今天晚間有數十位居住在布魯塞爾的香港民眾，齊聚在市中心的中央車站前廣場發起撐香港集會，他們除在地上展示許多張關於警察暴力對待市民、香港人權危機以及爭自由等許多張海報外，並提供留言區，吸引許多人注目。

由於適逢下班時間，不少路過的布魯塞爾民眾紛紛寫下支持香港話語，其中還有一張以中文書寫「我來自大陸我支持香港」的留言。

活動參與者之一、在布魯塞爾工作半年的阿明（化名）接受中央社採訪時表示，發起這項活動是因為雖然港府已宣布撤回送中修例，但香港民眾提出5大訴求，撤回修例只是其中一個，住在海外想要為那些在活動中被暴力對待的市民討回公道，所以今天展示很多關於港警暴力海報，凸顯香港沒有真正民主政府，民眾要求真普選的訴求。

由於對人身安全的顧慮，不願曝光真名的阿明說，香港是全球金融中心之一，因此是屬於全世界，但過去3個月以來香港僅有的自由正在被破壞，他們想對布魯塞爾及歐洲說「我們現在情況非常危險」，民眾在街上只問對方有沒有良心就會被打，而且是頭破血流，這根本是犯罪行為，一個國家若出現恐怖份子會有反恐部隊保護，但香港警察反過來打市民，沒有人會保護市民，此時很需要國際關注香港的人權危機。

此外，阿明想對台灣表示一定要珍惜寶貴的自由，不要受到中國商業市場的誘惑，看看國泰航空例子，員工連言論自由都沒有，應該深刻體認中國對香港「溫水煮青蛙」的後果，別讓台灣發生不好的事情。

香港6月先後爆發多次大型反修訂逃犯條例的示威集會，其中6月12日包圍立法會的集會演變成警民嚴重衝突。反送中示威延燒，香港行政長官林鄭月娥7月9日表示，逃犯條例草案已壽終正寢，並承認修例工作完全失敗；9月4日宣布將撤回逃犯條例草案。

但示威者認為港府作為太遲太少，堅持「五大訴求，缺一不可」，號召繼續抗議。（編輯：徐睿承）

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