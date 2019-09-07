示威者縱火警斥危害安全 港鐵深夜暫關閉3站

2019-09-07 00:53

〔中央社〕香港旺角一帶6日晚上發生示威者與警察的嚴重衝突，港鐵以旺角站及油麻地站設施遭人嚴重破壞、太子站附近有人群聚集為由，深夜暫時關閉這3個站，列車不停此3站。

香港警察在臉書專業上表示，6日晚上約8時30分開始，有暴力示威者在旺角和太子港鐵站內外大肆破壞，拆毀監視器、入閘機，及破壞消防設備。

此外，警方說，有激進示威者在旺角多處堵路，在山東街、彌敦道和登打士街交界及亞皆老街和西洋菜南街交界大肆縱火，嚴重危害公眾安全。

明報及香港01報導，晚上10時左右，旺角站和太子站都關閉，11時左右，示威者以硬物破壞油麻地站出入口的玻璃，此後港鐵表示油麻地站也暫時關閉。

今天的示威起因是不滿8月31日港警在太子站暴力執法，並懷疑當天有人在地鐵站內死亡，而港鐵可能會銷毀相關的監視器畫面。不過，示威者歷經一整天在太子站的聚集後，晚上卻演變為街頭焚燒路障和雜物等暴力行動，混亂中還有人被揮舞菜刀的男子所傷。

有紅衣男子一手持菜刀，一手持鐵條出現在旺角街道，他曾衝向示威者，但示威者也向他丟雜物，混亂中有人受傷。

警方在6日晚上施放多枚催淚彈清場，消防員前往撲滅多處縱火。在油麻地一帶聚集的示威者，7日凌晨0時30分左右大多已經散去。（編輯：張淑伶）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法