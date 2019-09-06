反送中》反濫捕集會 民陣：已申請915大遊行 盼200萬人再上街

2019-09-06 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港社會及政治組織從業員工會，今晚（6日）在中環遮打花園發起「反濫捕、抗威權」集會，由網友籌款製作、有4公尺高的港版「民主女神像」也放到現場組合完畢。集會期間，民間人權陣線召集人岑子杰宣布，民陣已申請15日大遊行，盼當天再有200萬人上街。

綜合港媒報導，此集會時間於晚間7時至10時舉辦，遮打花園現場當時坐滿群眾，大會稱有2.3萬人參加集會，警方則表示最高峰3850人。社會及政治組織工會理事長鄭衍褀表示，現有3名立法會議員、5名區議員和6名議員助理被捕，此外還有社工，明明在衝突現場履行職責，緩衝警民衝突，卻遭警方依不同罪名拘捕。

集會上，立法會議員區諾軒助理兼石塘咀社區幹事葉錦龍，提到日前因被指涉襲警、刑事毀壞而被捕。他形容，香港人現在活在白色恐怖中，並稱港警「脆弱」，呼籲市民行事多留意，以免風吹過就會被當成襲警。

監警會觀察員、民主黨前區議員林浩揚表示，監警會共29名成員，85％是建制派人士；觀察員當中，更高達9成是建制派，批評其組成不公平。另外，由於監警會沒有傳召權，調查時會有限制，因此敦促港府成立獨立調查委員會。

岑子杰則指出，民陣現已申請在15日發起遊行，重申五大訴求缺一不可，雖不知道能否取得不反對通知書，但強調不會屈服權威，而目前當務之急，是要港鐵交出「831太子站事件」的影片，並要求監警會協助索取，稱如果要不到，證明「監警會是垃圾」。

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