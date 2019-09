全球最高齡產婦！74歲婦人工授精生雙胞胎

2019-09-06 16:27

〔即時新聞/綜合報導〕印度一名74歲的高齡婦女與丈夫結婚57年,遲遲無法懷孕,去年開始嘗試人工授精,順利在今年初成功懷孕,她日前產下一對雙胞胎,成為全世界最高齡的產婦。

據《鏡報》報導,74歲的曼加亞瑪(Erramatti Mangayamma)和80歲的丈夫結婚以來,一直無法懷孕,而她也已過了更年期,某天他們發現,55歲的鄰居利用試管成功受孕,讓曼加亞瑪躍躍欲試,終於在今年1月懷了雙胞胎,最後在生殖醫學中心剖腹產下一對女嬰。

醫師烏瑪珊(Umashankar)表示,當時醫院得知曼加亞瑪想嘗試人工授精,決定贊助她部分費用,助她完成夢想,幸運的是,曼加亞瑪在第1個經期就成功受孕。

因如此高齡生產極為少見,所以醫院要求曼加亞瑪從懷孕初期,就住在醫院以避免其他併發症。相關科別的醫師也全天候待命,最後在預產期內替她剖腹。醫生表示,之後會由母乳銀行提供母乳,讓無法分泌乳汁的曼加亞瑪不用擔心哺乳問題。

73-year old Mangayamma gave birth to a pair of twin girls in #Guntur district of #AndhraPradesh. The couple have become parents after waiting for 57 yrs. It was a C-section delivery and the babies are healthy. While the couple is elated and super excited, is it fair on the girls? pic.twitter.com/i5Wt8pgMTq