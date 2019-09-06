閃開讓專業的來！機長遲遲沒現身 乘客自己開飛機...

2019-09-06 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕易捷航空（EasyJet）日前一架從英國曼徹斯特飛往西班牙阿利坎特的班機，因為臨時調派的機長遲遲趕不到，一名乘客跳出來直說自己願意幫忙開飛機，沒想到航空公司真的答應了如此荒唐的要求，原來這位乘客本身就是易捷的休假機師，才能完成這近乎不可能的任務。

據《華盛頓郵報》報導，易捷航空當時因為法國空中交通管制電腦故障，使得各個航班出現延誤情形，不得不召來備用機組人員，但待命的機長趕過來的時間大概要2個小時左右，旅客們原本只能乖乖等待了，沒想到突然有轉機出現。

乘客布拉德利（Michael Bradley）是個準備出國度假的易捷機師，他向現場的民眾表示，他可以問問看公司能不能讓自己上陣，畢竟他人已經在機場了。

布拉德利接著便打電話給易捷說明情形，強調自己身上也有帶駕機執照和身份證明，不到一分鐘內公司就打回來了，要他立刻「上陣代打」，就這樣，布拉德利開著飛機帶著旅客們前往西班牙。

易捷對此表示，當時有休假的飛行員自願駕駛航班，公司對此相當感激，而且該飛行員當時已放假4天了，顯示這種「換班」完全符合規定，在法律上完全站得住腳。易捷指出，該案例顯然非常特殊，但也正好展現出易捷員工的奉獻精神。

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