英國政壇搖籃伊頓公學 入學考曾考「如何洗白暴力鎮壓」

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中運動受到各國關注,曾殖民過香港的英國,也多次發表聲明表示支持香港民眾。但近日有英國網友發現,培育出許多英國皇室、政壇菁英的伊頓公學(Eton College)在2011年的入學考試,曾出題讓13至14歲的孩子寫稿合理化國家的暴力舉動。

據《鏡報》報導,英國網友Alan Ferrier日前在推特上貼出伊頓公學入學考的一道爭議題目,這道題摘錄了《君王論》內容,關於君王的仁慈不可被誤用,且殘酷無法避免,問學生到底是被愛還是被懼怕較好。

其中1個小題敘述為,假設倫敦街頭出現暴動,爆發警民衝突,許多員警殉職,政府出動軍隊壓制,抗議結束後有25名示威者被軍隊殺死。考學生「當你是首相,寫份講稿給民眾,解釋為何要動用軍隊對付暴動的示威者,這是你唯一的選項,是必須且道德的。」

網友看到題目都感到驚訝,留言「難怪他們會成為政治家」、「好奇英國首相強生怎麼回答」、「我聽到一點都不驚訝」。

This is a genuine question from the 2011 Eton College entry examination.https://t.co/JipHMq1H83 pic.twitter.com/iXYPDLYB8u