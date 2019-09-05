OK手勢不OK？《BBC》解析中國的數字、手勢「敏感帶」

2019-09-05 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國社群平台抖音（TikTok）近日流傳一部宣導影片，其中一名遭擄的小女孩比出「OK」手勢求救，影片稱這是報警專線「110」的手勢，呼籲散布出去。不料這個流行卻讓中國官方十分頭疼，今（5）日正式透過官方的「闢謠平台」加以斥責，也顯現出中國對「手勢」、「數字」暗示的敏感。

「OK」手勢能救命？

據《BBC》報導 ，抖音（TikTok）近日流傳一部宣導影片，其中一名遭擄的小女孩，鎮靜地對鏡頭比出反向的「OK」手勢，引起旁人注意並報警，最終成功獲救。

影片最後稱將無名指和小指併攏的「OK」手勢，形似報警專線「110」，並呼籲流傳出去，讓更多人知道。

對此，中國官媒新華社承辦的「中國互聯網聯合闢謠平台」今（5）日發表《人民公安報》回應，斥責該影片誤導大眾，並稱警方從未宣傳、推廣這項訊息。

中國網友贊同該方式

儘管中國當局與該影片和手勢宣傳撇清關係，這項議題仍在網路上激起了辯論，部分網友認為大聲呼救遠比偷偷比手勢實際，且過於簡單的手勢反而會誤導旁人，引起不必要的干涉和爭執。

但在中國專制政府的言論控制之下，竟也有部分網友讚揚這項方法，認為這有助於中國民眾及時伸出援手，稱：「事實上，這種簡單手勢可以用來提倡助人的精神」、「只要每個人都有共識，我們仍然可以用這個方法，這是非常可行的」。

數字作為「反抗」的象徵

「數字」、「序列」的暗示，長期以來都是中國網友在社群平台上批評政府的方法，這種方法效率很高，因為不直接使用敏感字詞，就不會馬上受到政府的審查。

中國民眾過去曾使用各種方法來討論「六四天安門事件」，包括使用數字組合46、64、1989等，但近來中國官方也將數字列入審查的範疇。

美國巨星泰勒絲（Taylor Swift）2014年推出專輯《1989》，也讓中國官方在過濾社群貼文時非常頭疼，因為泰勒絲在中國的粉絲量極為龐大。

數字作為「抗議」的象徵

近年來香港的「雨傘運動」、「反送中運動」也證明了「數字」和「手勢」在抗爭現場的實用性。

香港網友懂得在網路上以「得票數」等數字，來當作指稱領導人的密碼和暗號。例如以「689」稱前特首梁振英、「777」稱現任特首林鄭月娥。

此外，香港示威者在配戴口罩、眼罩、頭盔的情況下，也發展出一套手勢，在人群中也能夠有效組織、溝通。例如「撐傘」、「頭盔」、「塑膠繩」、「扳手」等手勢。

《BBC》指出，這恐怕也是為什麼一個簡單、微小的「OK」手勢在中國社群上流傳，且獲得大眾支持，會讓中國政府坐立難安了。

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