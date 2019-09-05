啼叫聲太吵被告 法國公雞打贏官司

2019-09-05 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕法國西部俄雷隆島一隻名為莫里斯（Maurice）的公雞，日前遭鄰居抱怨牠的啼叫聲太吵，被告上法院，經過一連串審理後，莫里斯在今（5）日打贏這場法律大戰，法官裁定牠擁有在清晨啼叫的權利。

《法新社》報導，莫里斯清晨的啼叫聲，使得附近鄰居與牠的飼主費索（Corinne Fesseau）陷入長期爭執，鄰居一狀告上法院後，讓這隻公雞受到國際關注，不尋常案件也凸顯了城鄉居民想法大不相同。

費索的代理律師帕皮諾（Julien Papineau）說，「莫里斯贏了，原告必須向其所有者支付1000歐元（約新台幣3.5萬元）的賠償金」。

費索曾告訴法國國西部羅什福爾（Rochefort）的法院，在這些退休人士買下隔壁的度假屋之前，附近沒有人會抱怨莫里斯的啼叫聲很吵。

在鄰居抱怨被莫里斯清晨的啼叫聲吵醒後，費索做了幾個嘗試讓牠保持安靜，包括在雞舍周圍放置黑色的床單，讓莫里斯以為還沒天亮，但一切都無濟於事。

費索週四表示，「我沒什麼話好說」，「對於與我情況相同的人來說，這是一場勝利。我希望這為他們開創先例。」

這起案件已引發法國各界討論，有14萬人簽署了「拯救莫里斯」的請願書，或是穿上印有這隻公雞和「Let Me Sing」圖案的衣服表達支持。

費索所住的小鎮聖皮耶爾多萊龍（Saint-Pierre-d'Oleron）的首長蘇爾（Christophe Sueur）表示，「你必須接受當地的傳統」。

據悉，原告是來自法國中部上維埃納（Haute-Vienne）的幾名退休農夫。

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