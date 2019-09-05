日本京急線列車撞貨車 約32人受傷其中1人重傷

2019-09-05 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本今日（5日）上午發生一起嚴重的交通意外，京急線列車與一輛貨車相撞，造成嚴重車禍，目前約有32人受傷，京急川崎站到上大岡站之間的路線列車停駛。

綜合日媒報導，今日上午11點40分左右，位在橫濱市神奈川區的京急本線「神奈川新町第一平交道」，發生了快特電車與貨車相撞的事故，列車一部分車廂脫軌翻覆，大量黑煙冒出。

當地警方指出，翻覆的列車型號是京急1000型、1137編組，目前正與京急電鐵公司調查事故發生的原因及細節，其中31名傷者包括列車司機及乘客輕傷，卡車司機則傷勢嚴重。

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