港府太晚撤逃犯條例 美眾院議長：須採取更多行動

2019-09-05 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥宣布撤回逃犯條例，引發外界關注，美國民主黨籍眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）也發表聲明認同撤回條例的做法，並呼籲當局採取更多行動，滿足香港人民的正當訴求，同時她也強調會持續推動《香港人權與民主法案》立法。

林鄭月娥於香港當地時間4日宣布，將會撤回修訂逃犯條例草案，裴洛西對此發布聲明表示，該項「早該撤回的危險」法案被正式撤回是值得歡迎的消息，但她也強調，現在撤回條例已太遲，港府仍有許多工作要做，像是完全實現「一國兩制」所保障的港人合法訴求，讓香港市民享有公正的未來、真正自治和免於恐懼的自由等。

裴洛西呼籲親北京的政府領導層，應給予普選與調查警察暴力，對於近期不斷升高對人民的暴力與武力使用，造成生命損失的悲劇，現在也必須要結束。

裴洛西也提到，目前美國國會正積極推動跨黨派支持的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）立法，藉此重申美國在面對北京鎮壓時對民主、人權與法治的承諾。裴洛西說，「民主黨人和共產黨人將持續和香港人民站在一起，要求享有充滿希望、自由和民主的未來，是他們的權利。」該法案要求每年對香港的自治進行認證，根據認證結果決定是否享有美國的特殊待遇。

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