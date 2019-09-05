英相強生提出提前大選 未達門檻遭否決

2019-09-05 05:00

〔中央社〕英國國會下議院今天通過阻止無協議脫歐的法案後，首相強生（Boris Johnson）提出動議，要求提前大選，不過僅有298票同意，沒有達到2/3門檻，遭到否決。

反對黨和叛逃的保守黨議員今天聯手在英國下議院推動立法，一天之內就火速把阻止無協議脫歐的法案送出上議院。第一輪投票以329票對300票通過二讀。第二輪投票則是以327票同意、299票反對，28票之差通過三讀，將送往上議院進行之後的立法程序。

法案要求英國政府在下個月和歐盟達成新的脫歐協議，或是取得英國國會同意無協議脫歐。但若兩者在10月19日之前都無法辦到，強生就必須致信給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），延後脫歐期限至明年元月31日。

強生在表決結果出爐後提出動議，要求舉行大選。他表示，這個法案將把控制權交到歐盟手上，迫使他「投降」，而他拒絕這麼做。強生說：「這個國家要走下去，顯然只有一個方式，那就是在10月15日舉行大選。」

英國每5年舉行一次大選，下一次本應該在2022年。若要提前，政府可依「固定任期制國會法」（Fixed-term Parliaments Act）在下議院提出動議，需要下議院650席次中2/3同意，也就是434席。

若是提前大選，國會將解散，正在進行中的立法都會中止。不過，工黨、蘇格蘭民族黨（SNP）和自由民主黨（Liberal Democrats）都不同意現階段提前大選。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，強生提出提前大選，就像是把毒蘋果拿給白雪公主的壞皇后，而毒藥就是無協議脫歐。

提前大選的動議在晚間9時許進行表決，議員對於投票似乎興趣缺缺，最後贊成票298票，反對票56票，雖然贊成多於反對，但未達2/3門檻。（編輯：林治平）

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