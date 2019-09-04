林鄭月娥撤回逃犯條例草案 反送中大事紀一次看

2019-09-04 19:40

〔中央社〕香港行政長官林鄭月娥今天傍晚發表電視談話，宣布正式撤回逃犯條例修訂草案。以下是路透社整理的「反送中」大事紀。

2月：香港保安局向立法會提交文件，建議修訂現有逃犯條例。草案內容將賦予港府權力，以個案形式引渡或移交犯嫌至中國等國家。

3月31日：數千名香港民眾上街抗議修法。

4月3日：港府將逃犯條例修訂草案提交立法會，內容允許犯嫌被送往中國受審。

4月28日：數以萬計港民遊行至立法會，要求取消修法。

5月21日：林鄭月娥表示，特區政府視修法為勢在必行。

5月30日：港府做出讓步，新增移交逃犯限制，包括把可移交罪行的刑度門檻，由原本的3年提升至7年，希望此舉能讓修訂草案通過。

6月6日：超過3000名律師罕見穿黑衣走上香港街頭抗議修法。

6月9日：超過50萬民眾上街抗議「反送中」。

6月12日：香港因「反送中」爆發數十年來最大規模的示威抗議，警方對示威者發射橡膠子彈和催淚瓦斯。

6月15日：林鄭月娥宣布「無限期暫緩」修法。

7月1日：香港主權回歸22週年，示威群眾攻占立法會，破壞內部設施、議員肖像，還噴漆將特區政府的區徽塗黑。

7月9日：林鄭月娥宣布「逃犯條例」修例工作完全失敗、修訂草案「壽終正寢」。

7月21日：數千名反送中示威者包圍中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦），警民爆發衝突。晚間地鐵元朗站有大批白衣人襲擊乘客、路人、記者和反送中黑衣示威者，部分白衣人事先備妥棍棒。

7月30日：香港當局以暴動罪控告44名反送中運動參與者。

8月9日：中國民用航空局以飛航安全為由向香港國泰航空公司施壓，禁止參與反送中的人員執飛以中國為目的地或途經中國領空的航班。隔天一名被控涉暴動罪的機師遭停飛。

8月14日：反送中運動造成香港機場航班連續兩天大亂後，警方和抗議民眾爆發衝突。機場當天稍晚才恢復正常營運。

9月2日：路透社公布林鄭月娥日前與商界閉門會談的部分錄音檔。林鄭月娥自承引起「不可原諒的巨大混亂」；若可以選擇，她辭職下台並深切道歉。

9月3日：林鄭月娥承認私人談話外洩，但強調從未向北京中央請辭，並強調有信心帶領香港走出困局。

9月4日：林鄭月娥答應「反送中」運動的一項訴求，宣布將撤回逃犯條例修訂草案，但對於運動的其他4項訴求，林鄭月娥依然不予理會。

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