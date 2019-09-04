單親媽勒斃1歲兒 哭說「你不用再挨餓了」

2019-09-04 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯巴什科爾托斯坦（Республика Башкортостан）日前發生「母親弒子」事件，28歲母親卡比波娃（Yulia Khabitova）因微薄薪水無法負擔自己與2名子女的生活費，親手將1歲的兒子勒斃、埋進糞坑，讓他不用繼續每天「挨餓」。

綜合外媒報導，卡比波娃因丈夫另結新歡，獨自撫養5歲女兒以及1歲大的兒子，因為必須工作賺錢，她請了保母在家幫忙照顧2個孩子；但微薄的薪水扣除保母費用，根本沒辦法令母子3人「吃飽」，看不下去的保母甚至自掏腰包買食材，煮飯給2個孩子吃。

據報導，卡比波娃因買不起嬰兒食品，才選擇親手將兒子勒死，讓孩子得到「解脫」，至於用毯子裹好埋進糞坑，則是讓自己也能忘記孩子，繼續生活；將兒子勒死、埋葬後，她還向自己母親謊稱「孩子失蹤」。

報警後，卡比波娃卻主動向警方承認，自己親手將孩子勒死，隨後警方帶著她回到犯案現場將當時犯罪過程重演；卡比波娃在演示時邊泣訴「我養不起你，但現在你不用再因挨餓而哭泣」邊埋葬孩子的時候，周遭警察皆為之動容、跟著落淚。

目前卡比波娃遭到拘留，由於此案審判結果尚未出爐，若「蓄意謀殺」罪名成立，將面臨8至20年的有期徒刑。

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