反送中燒出大問題 外媒曝港校偷偷施行「信用評分制」

2019-09-04 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭越演越烈，相關事件廣受國際關注，外媒披露，在此敏感時刻，有香港學校宣布新推動「操行評分制」，按其規定，投身反送中抗爭的學生可被扣分而影響升學機會，被認為是中國惡名昭彰「社會信用評分」制度的翻版。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，近日是香港學校的開學日，隨著新的學年開始，有不少新制度廣受輿論熱議，其中就包括部分學校新推行的「學生操行評分制」，學生若在這項目獲得低於50分的評分，升學機會將大受影響。

報導指出，香港油塘的聖安當女書院近日傳出在新學期施行前述新制，每名學生在學年之初將獲得100分的基本分數，為校爭光者可獲加分，而校外行為不檢者則會被扣分，每學期結束時進行結算，若分數低於50分，其升學機會將受影響。

《寒冬》分析，這項制度與中國惡名昭彰的「社會信用評分」制度如出一轍，皆可能被掌權者用來操控民眾行為，被認定「失信」者將遭受不公平待遇，甚至是極端打壓。

該校評分制度一經曝光後即吸引網友熱論，不少民眾認為，該評分制度標準模糊，學生若做出不同於學校政治立場的行為，如上街抗議等，可能被判定有損校譽或校外行為不檢而慘遭扣分，凸顯政府企圖插手學校控制學生。

眼見眾怒難犯，該校已在官網發文，表示將取消該制度，但多數港民仍對此感到擔憂，認為這是中國勢力對香港教育進行滲透與控制的鐵證。

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