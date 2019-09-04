反送中》香港資深大律師出主意：立新法禁蒙面上街

2019-09-04 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港行政會議成員，資深大律師湯家驊今日（4日）在電台節目上表示，對於港府實施《緊急法》持保留態度，《緊急法》在憲法上沒有問題，但不等於政治上沒有問題，一旦實施《緊急法》，一國兩制在國際間的可信度將驟降，不可不慎。

綜合港媒報導，湯家驊在香港電台節目《千禧年代》受訪時表示，對於港府未來處理反送中的看法，他建議設立新法例如蒙面法，禁止示威者蒙面上街，或引用《公安條例》，勒令民眾不可在重要公共設施作出妨礙行為。

湯家驊指出，《公安條例》也允許特首授權，委任一些處理特別事務的人士當「特務警察」，增加檢控或文書工作的人手；委任「特務警察」不用知會行政會議，職務也沒什麼界定，但必須聽命警務處處長。他補充說明，條文沒有列明一定只能委任本地人，但他看不到有任何工作適宜內地人士去做。

湯家驊表示，香港過去從未引用過此條例，他認為目前有不需用此條例。香港法庭已對港鐵及機場頒下禁制令，若沒有阻嚇作用才會去考慮其他方法。

行政會議是香港特區政府的內閣，協助香港特首決策的最高級機構，成員分為官方及非官方，由特首主持及自行任命成員，湯家驊是大律師，屬於非官方成員。

對於北京是否支持港府引用《緊急法》，港澳辦昨日（3日）表示，很多團體都支持採取更有力的措施，例如蒙面法等，中央全力支持港府依法用一切必要的手段，保障市民安全，維護法治。

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