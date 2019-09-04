林鄭想辭職錄音檔流出 專家解讀：北京故意洩露「3底線」

2019-09-04 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭行動持續升級，港警暴力鎮壓幾乎成常態，香港從週週流血惡化成天天流血及大抓捕，民怨更深，百業蕭條，特首林鄭月娥9月2日流出一條閉門錄音檔，指自己操作空有限，很想辭職，但隨後公開表示，從未提辭呈，連環訊息釋出，有專家研判，很可能是北京政府一個操作手法，故意洩露處理香港事件的3底線。

《大紀元》 報導，香港資深時事評論員蕭若元分析，林鄭錄音檔的可疑之處，認為被偷錄流出的機會不大，主要是音質太好，且與會者沒那個膽量得罪北京，最有可能是林鄭自己放出錄音檔，而這也是受北京示意下的做為。

蕭若元認為，林鄭哽咽用英文談話想辭職可能是真心話，因為北京要林鄭留在現職以做為北京與港民訴求之間的「緩衝」，致使林鄭即使想辭職也下不了台。

蕭若元認為，錄音檔內容最重要的是，北京很可能就是習近平授意，透過林鄭的口，露出北京三大底線，包括中央無意派軍隊介入、不設十一解決死線、願意「放長線」渡過今次風波，即使損害經濟、流失資金亦不怕。

蕭若元研判，這個錄音檔流出，很可能是美國總統川普干預後、致美中貿易戰升級的結果，且在中共70週年十一國慶將至之際，香港不可能在全中國之外另闢一個「屏蔽」區慶祝，徒留全球笑話，且光是去年就有逾500億美金外資從香港進入中國投資，中國更不能說丟就丟，只能「留活口」長期利用。

不過，蕭若元認為，香港近期以來的大抓捕行動，接著很可能就是北京最熟悉的「人間蒸發」抓捕手法，直接跳過任何法律處理反中港民。

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