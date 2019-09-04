五星運動支持者相挺 義大利新聯合政府可望成立

2019-09-04 02:28

〔中央社〕義大利反體制政黨五星運動（5-Star Movement）的支持者，今天支持與中間偏左的民主黨（Democratic Party）共組執政聯盟，為新政府在未來幾天就職鋪路。

五星運動黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）告訴記者，線上投票結果顯示，79.3%五星運動支持者力挺與民主黨合組政府，僅20.7%反對。

這意味總理孔蒂（Giuseppe Conte）現在可以完成新政府組閣工作，並將內閣閣員建議名單提交總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）。

孔蒂然後必須贏得國會兩院信任投票。

五星運動與民主黨今天稍早宣布兩黨執政聯盟的共同政策方案，並將2020年擴大預算列為兩黨的首要之務。

五星運動10年前因反對民主黨而成立，但上月與極右翼聯盟黨（League）共組的執政聯盟瓦解後，同意與昔日的政敵共組新政府，以避免提前舉行國會選舉。

兩黨公布一份有26要項的政策方案，以鞏固擬議中的聯合政府。

五星運動與民主黨的這份共同政策清單，首要承諾是運用新年度的預算刺激停滯不前的經濟成長，同時承諾不會危及公共財務。

義大利的負債占經濟產出的比重居歐盟第2，兩黨協議呼籲歐盟更有彈性，以克服現有「過度僵化」的預算規定。

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