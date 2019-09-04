蓬佩奧會歐盟新領導人 重新設定美歐關係

2019-09-04 01:35

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧這兩天訪問布魯塞爾，他不見現任歐盟在位者，直接與下一任領導人對話引發討論，顯示美歐經歷一系列分歧後，有意重新設定雙方關係。

根據美國駐歐盟大使館公布訊息，蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天抵達布魯塞爾後，隨後會見了即將在11月1日出任歐洲聯盟（EU）執委會主席的范德賴恩（Von der Leyen），雙方討論未來跨大西洋在經濟和安全問題上合作。

今天蓬佩奧則馬不停蹄另與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）及歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）會面，此外也與將在12月1日接下歐洲理事會主席的現任比利時總理米歇爾（Charles Michel）等人會面。

蓬佩奧這次2天的短暫拜訪布魯塞爾引發討論，因他不與現任歐盟領導人會面，直接找下一任領導人對話，被視為疏離現任者，不過，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）對此否認，他接受POLITICO新聞網站訪問表示，蓬佩奧是要「重新設定」（reset）美方與歐盟的關係。

范德賴恩是前德國國防部長，她曾在2017年慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上，對美國總統川普發表措辭嚴厲的談話，敦促美國珍視跨大西洋的關係，並提醒美國「進行雙邊協商時」不能「踩在夥伴頭上」，她未來會如何處理歐美關係受關注。

美歐近年在一系列議題上存在分岐，包括美國要求將農業納入貿易協商，歐盟對此反對，美國另進一步揚言對歐洲汽車加徵關稅，川普甚至曾批評歐盟在貿易上是敵人。

此外，美歐在國際政治議題上也不同調，例如美國總統川普去年單方面退出2015年簽署的伊朗核子協議並祭出制裁，但歐盟除未跟進制裁，還四方奔走挽救協議。

蓬佩奧到了歐盟總部，跳過現任當家直接與接班人打交道，雙方提早建立溝通管道，也是新考驗的開始。（編輯：陳政一）

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