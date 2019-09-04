曼布克獎決選名單公布 愛特伍和魯西迪再度入圍

2019-09-04 00:38

〔中央社〕英文小說界大獎英國曼布克獎（Man Booker Prize）今天公布決選名單，共有6人入圍，其中包括前得主加拿大作家瑪格麗特．愛特伍和英國－印度作家魯西迪。得獎人將於10月揭曉。

瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）憑即將問世的小說「證據」（The Testaments，暫譯）入圍。此書是「使女的故事」（The Handmaid's Tale）續集，廣受期待。

評審團主席、知名文藝節慶總監彼得．佛羅倫斯（Peter Florence）指出，「證據」是一部「富野性與美，並堅定有力對我們訴說的小說。為愛特伍設定的門檻高得異乎尋常，但她展翅翱翔。」

1985年出版的小說「使女的故事」2017年獲改編為熱門電視影集，並獲有電視界奧斯卡之稱的艾美獎（Emmy Awards）多項肯定。影集的高人氣也讓原著小說英文原版熱銷全球逾800萬本。

另一名前曼布克獎得主魯西迪（Salman Rushdie）則憑甫於上月底出版的小說「吉訶德」（Quichotte，暫譯）獲提名。1981年，他以「午夜之子」（Midnight's Children）一書獲獎。

「吉訶德」有兩條互為表裡、相互交錯的故事線，是一部悲喜劇後設小說，靈感來源是文學經典「唐吉訶德」（Don Quixote）。「吉訶德」敘述一名無甚成就印度出身旅美作家，以及一名年邁藥品業務員瘋狂迷戀前寶來塢（Bollywood）女星的故事。

入圍曼布克獎決選名單的還有奈及利亞作家奇戈契．歐比奧馬（Chigozie Obioma），他的提名之作是今年初問世的「少數民族樂團」（An Orchestra of Minorities，暫譯）。這是他的第二部小說；2015年，他曾以個人首部小說「浮生釣手」（The FishermeDF5F2W01.CAP [IN] 09/04/19 00:30:05曼布克獎決選名單公布 愛特伍和魯西迪再度入圍〔中央社〕英文小說界大獎英國曼布克獎（Man Booker Prize）今天公布決選名單，共有6人入圍，其中包括前得主加拿大作家瑪格麗特．愛特伍和英國－印度作家魯西迪。得獎人將於10月揭曉。

瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）憑即將問世的小說「證據」（The Testaments，暫譯）入圍。此書是「使女的故事」（The Handmaid's Tale）續集，廣受期待。

評審團主席、知名文藝節慶總監彼得．佛羅倫斯（Peter Florence）指出，「證據」是一部「富野性與美，並堅定有力對我們訴說的小說。為愛特伍設定的門檻高得異乎尋常，但她展翅翱翔。」

1985年出版的小說「使女的故事」2017年獲改編為熱門電視影集，並獲有電視界奧斯卡之稱的艾美獎（Emmy Awards）多項肯定。影集的高人氣也讓原著小說英文原版熱銷全球逾800萬本。

另一名前曼布克獎得主魯西迪（Salman Rushdie）則憑甫於上月底出版的小說「吉訶德」（Quichotte，暫譯）獲提名。1981年，他以「午夜之子」（Midnight's Children）一書獲獎。

「吉訶德」有兩條互為表裡、相互交錯的故事線，是一部悲喜劇後設小說，靈感來源是文學經典「唐吉訶德」（Don Quixote）。「吉訶德」敘述一名無甚成就印度出身旅美作家，以及一名年邁藥品業務員瘋狂迷戀前寶來塢（Bollywood）女星的故事。

入圍曼布克獎決選名單的還有奈及利亞作家奇戈契．歐比奧馬（Chigozie Obioma），他的提名之作是今年初問世的「少數民族樂團」（An Orchestra of Minorities，暫譯）。這是他的第二部小說；2015年，他曾以個人首部小說「浮生釣手」（The Fishermen）入圍曼布克獎決選名單。

英美作家露西．埃爾曼（Lucy Ellmann）以厚約千頁的小說「鴨子，新港」（Ducks, Newburyport，暫譯）進入決選名單。一旦她獲獎，此書將成為曼布克獎歷屆篇幅最長得獎小說。

另外獲提名的還有英國－奈及利亞作家伯納德．埃瓦里斯托（Bernardine Evaristo），以及在土耳其最受歡迎的女作家艾莉芙．夏法克（Elif Shafak）。

夏法克以英文和土耳其文寫作，她的提名作「在這個陌生的世界裡10分38秒」」（10 Minutes and 38 Seconds in This Strange World，暫譯）透過一名性工作者的回憶呈現伊斯坦堡的地下社會。

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