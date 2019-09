曼布克獎決選名單公布 愛特伍和魯西迪再度入圍

2019-09-04 00:38

〔中央社〕英文小說界大獎英國曼布克獎(Man Booker Prize)今天公布決選名單,共有6人入圍,其中包括前得主加拿大作家瑪格麗特.愛特伍和英國-印度作家魯西迪。得獎人將於10月揭曉。

瑪格麗特.愛特伍(Margaret Atwood)憑即將問世的小說「證據」(The Testaments,暫譯)入圍。此書是「使女的故事」(The Handmaid's Tale)續集,廣受期待。

評審團主席、知名文藝節慶總監彼得.佛羅倫斯(Peter Florence)指出,「證據」是一部「富野性與美,並堅定有力對我們訴說的小說。為愛特伍設定的門檻高得異乎尋常,但她展翅翱翔。」

1985年出版的小說「使女的故事」2017年獲改編為熱門電視影集,並獲有電視界奧斯卡之稱的艾美獎(Emmy Awards)多項肯定。影集的高人氣也讓原著小說英文原版熱銷全球逾800萬本。

另一名前曼布克獎得主魯西迪(Salman Rushdie)則憑甫於上月底出版的小說「吉訶德」(Quichotte,暫譯)獲提名。1981年,他以「午夜之子」(Midnight's Children)一書獲獎。

「吉訶德」有兩條互為表裡、相互交錯的故事線,是一部悲喜劇後設小說,靈感來源是文學經典「唐吉訶德」(Don Quixote)。「吉訶德」敘述一名無甚成就印度出身旅美作家,以及一名年邁藥品業務員瘋狂迷戀前寶來塢(Bollywood)女星的故事。

英美作家露西.埃爾曼(Lucy Ellmann)以厚約千頁的小說「鴨子,新港」(Ducks, Newburyport,暫譯)進入決選名單。一旦她獲獎,此書將成為曼布克獎歷屆篇幅最長得獎小說。

另外獲提名的還有英國-奈及利亞作家伯納德.埃瓦里斯托(Bernardine Evaristo),以及在土耳其最受歡迎的女作家艾莉芙.夏法克(Elif Shafak)。

夏法克以英文和土耳其文寫作,她的提名作「在這個陌生的世界裡10分38秒」」(10 Minutes and 38 Seconds in This Strange World,暫譯)透過一名性工作者的回憶呈現伊斯坦堡的地下社會。

