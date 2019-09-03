命大！牧師遭魚槍鏢「射穿臉」 避開要害奇蹟保住一命

2019-09-03 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕南非德班（Durban）南部近日傳出驚悚的「魚槍鏢穿臉」意外，當地48歲牧師哈洛威爾（Connie Hallowell）因潛水捕魚時誤觸魚槍，竟遭魚槍鏢穿臉，差一點就穿過哈洛威爾的眼部及腦部。

綜合外媒報導，哈洛威爾是斯科特堡（Scottburgh）當地牧師，平時熱愛潛水，上月30日他使用魚槍在海裡捕魚，一時沒注意讓海浪把魚槍捲走，哈洛威爾在撿回魚槍的過程中，不小心射中自己的臉。

哈洛威爾本以為只是臉部遭到魚槍撞擊，在返回岸邊途中，才發現長達2公尺的魚槍鏢竟從自己右眼下方插入，從左耳前穿出；大量出血的他，上岸後經熱心遊客協助報案，最後搭乘直升機緊急送醫治療。

經過手術，醫師將魚槍鏢順利移除，幸運的是，哈洛威爾除了皮肉傷，眼部腦部都未受到損傷！他也在這幾天的休養中逐漸康復，預計近日能出院。

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