扛「划船機」登山？！ 法鎮長籲阻「瘋子」攀登白朗峰

2019-09-03 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕法國阿爾卑斯地區小鎮夏慕尼（Chamonix）的首長敦促總統馬克宏採取行動，阻止「瘋子」（wackos）攀登附近白朗峰，包括在這座山上丟下一台「划船訓練機」（rowing machine）的一名英國人。

綜合外媒報導，夏慕尼鎮長佩利克斯（Jean-Marc Peillex）多年來一直警告，有太多人攀登西歐最高峰、白朗峰，山上已過於擁擠，現在又必須面臨一些「瘋子」登山客，包括一名帶著划船訓練機登山的英國遊客，他最後沒力氣把它帶下山，放在海拔4632公尺處的避難小屋裡。

這名上月30日攀登白朗峰的英國人是來自英格蘭西北部的皇家海軍陸戰隊隊伍軍人迪士尼（Matthew Disney）。佩利克斯週日（1日）發表的公開信說，「有這樣的名字，你會以為他認為自己身處遊樂園」。

佩利克斯表示，上週末還有一名德國人帶著狗登山，對方在警方警告下，承諾會在攻頂前把狗狗放在避難小屋，但這名遊客後來在半夜帶著狗偷溜，狗狗最後從高山上倖存，但4支腳血跡斑斑；另還有人違反6月開始只能徒步攻頂的規定，小飛機遭警方攔截開罰38歐元（約新台幣1320元）。

佩利克斯向信中表示，種種違法及不當的登山情況「已經持續了很長時間！」呼籲馬克宏盡速制訂並通過相關法條，從明年起嚴懲所有違法者，「恢復白朗峰的和平」。

海拔4809公尺的白朗峰每年吸引大量登山客攀登，大幅增加安全風險和環境影響，加上近年氣溫升高使永凍土融化，增加熱門路線崩塌的風險。今年登山季已有3人死於白朗峰。

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