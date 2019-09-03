山東驚傳警方全面抓捕基督徒 光淄博市單日就有64人被捕...

2019-09-03 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平獲得終身任期後，陡然加大打壓宗教力道，外媒披露，當局近期擴大全面打壓基督教系全能神教會，年初至今，光是山東省便有逾560名信徒被抓捕，且有近半數是在過去2個月內被捕，凸顯當局正持續加大迫害力道。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，繼強拆十字架、查封聚會地點後，中國政府近期開始加強輿論宣傳全面打擊全能神教會，試圖利用公眾輿論、舉報懸賞與高科技監控設備等方式追捕該教會成員。

《寒冬》指出，對山東省基督徒而言，上月16至18日這3天是最為黑暗的日子，期間警方對全能神教會基督徒展開大抓捕，光是淄博市在17日當天就有64名信徒被捕入獄。當地警方在這3日行動中共逮捕了超過百名基督徒，部分人士至今仍下落不明。

此外，當局正設有舉報平台，祭出各式獎勵，煽動全民投身監督、舉報全能神教會運動，相對的，知情不報者則將受到嚴厲懲罰。

中國政府近年持續迫害宗教，其中新興基督教宗教團體「全能神教會」所受打擊非常嚴厲，該教會不僅被列入「邪教名單」，信徒常因莫須有的罪名遭抓捕入獄，並在獄中承受非人道酷刑對待。據統計，光是2018年中國境內就有超過1萬名全能神教會信徒被捕，其中至少20人受迫害至死。

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