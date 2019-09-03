歐洲若不提供保護 伊朗揚言採取強硬行動

2019-09-03 00:29

〔中央社〕德黑蘭當局今天表示，伊朗和法國希望搶救核協議人士的看法漸趨接近。同時也警告，倘若歐洲國家不能保護伊朗經濟免受美國重啟制裁影響，伊朗不會片面遵守核協議。

伊朗政府發言人拉比耶（Ali Rabiei）暗示，倘若符合伊朗的利益，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）可能會和美國總統川普會面，但在目前的情況下，沒必要和「搧動者」會面。

羅哈尼近幾周來和法國總統馬克宏多次通電話，希望能搶救伊朗和世界強權簽訂的核協議。美國去年宣布退出核協議後，重啟對伊朗經濟制裁。

馬克宏試圖說服華府解除對伊朗的部分制裁。拉比耶說，羅哈尼和馬克宏以及其他的歐洲國家，「過去幾周有多次嚴肅的協商」。

「很幸運地，在很多方面，我們的看法越來越接近。」

路透社報導，德黑蘭當局今天也表示，倘若歐洲國家不能讓伊朗經濟免遭美國重啟制裁影響，伊朗將進一步減少遵守2015年核協議中的承諾。

伊朗外交部發言人今天表示，倘若歐洲國家不採取行動搶救協議，德黑蘭打算以更強烈的方式減少遵守協議中的要求。

伊朗通訊社（IRNA）引述外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）今天說：「第3步已打算好，將比第1和第2步更強而有力，可平衡伊朗在聯合全面行動方案（JCPOA）中的權利和義務。」這項方案是核協議的正式名稱。

伊朗外長查瑞夫（Javad Zarif）在莫斯科和俄羅斯外長舉行的聯合記者會上說：「倘若不能享有簽署協議的歐洲國家承諾的好處，我們單方面遵守協議毫無意義。」

伊朗揚言6日將採取進一步行動，例如提高濃縮鈾濃度至20%，或重啟已封存的離心機。

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