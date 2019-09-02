英女好心收留閨蜜 她搬家竟連「未婚夫」一起帶走

2019-09-02 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國康沃爾郡（Cornwall）一名52歲女子馬爾維（Samantha Mulvey）本與50歲男友羅伯特（Robert）同居，並預定明年結婚，沒想到收留無家可歸的好友48歲的克萊兒（Claire）與他們同住後，竟換來「未婚夫」和「閨蜜」私奔的狗血劇情。

英國《太陽報》報導，馬爾維在2014年2月認識羅伯特後，雙方陷入熱戀並開始約會，1年後，2人開始同居，羅伯特也在2015年12月向馬爾維求婚，2人決定在2020年5月，開始籌備婚禮。

去年10月，馬爾維接到好友克萊兒的電話，得知克萊兒因為將舊家售出，不但2個月後才會收到款項、目前也不知道要住哪裡以後，她馬上就邀請對方來家裡住，沒想到克萊兒入住後與羅伯特的關係日漸親密，2人甚至互相依偎在沙發上看在電視、在客廳聊天到深夜。

同年11月，當克萊兒搬到新家後，馬爾維以為一切都將回到正軌，但今年5月羅伯特卻無預警的提出分手，並表示「要搬去和他的妹妹同住」，但馬爾維的朋友卻在克萊兒的房子外發現了羅伯特的車，羅伯特的妹妹也證實兄妹倆並未同住。

馬爾維之後曾試圖聯絡克萊兒，但電話打不通、傳訊息還被已讀封鎖；目前種種跡象都證明克萊兒和羅伯特已經同居，但馬爾維仍難以接受好心收留「閨蜜」後，「未婚夫」遭對方拐跑，並說之後若要幫朋友一定會「三思而後行」。

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