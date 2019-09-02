韓國女教授入閣 竟被國會議員公然批沒生孩子

2019-09-02 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾大學的女經濟學教授趙成旭（Joh Sung-wook），8月初被提名為公正交易委員會（FTC）委員長，她近日在內閣人事聽證會上遭資深議員批評沒有「履行對國家的責任」，原因竟是趙成旭沒有生孩子。

《法新社》報導，儘管在經濟發展方面取得顯著成績，但南韓社會仍處於高度重男輕女的狀態，同時面臨人口危機，在扶養育兒條件不佳和職場不友善等環境下，南韓女性越來越不願意生育。

自2005年以來，南韓政府斥資數十億美元，試圖通過提供幼兒補助、擴大托育服務等提高生育率，但似乎成效不佳，南韓生育率仍位居世界倒數第一。

最大在野黨自由韓國黨的5屆國會議員鄭甲潤，近日政府人事任命案牽涉上生育問題，譴責年約50歲的趙成旭沒有結婚生孩子，引發大批南韓網友強烈抗議。

在國會人事聽證會上，鄭甲潤在質詢趙成旭時說，「我知道你還單身，而南韓最大的問題就是女性沒有生育」，「妳有一份很棒的履歷，但請妳履行對國家的責任」。

報導指出，趙成旭似乎對這些言論有點驚訝，但沒做出回應。南韓網友則對鄭甲潤的發言非常憤怒，「這完全是性侵犯，已侵犯女性的權利」、「男性被提名人會遇到這種問題嗎？」

南韓總生育率去年降至0.98，遠遠底於維持人口穩定所需的2.1。

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