飛機飛到一半教練暈倒 他的首堂飛行課就要嘗試迫降...

2019-09-02 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲日前發生一起離奇事件，一名想學習駕駛飛機的男子席爾維斯特（Max Sylvester）於當地時間上週六（31日）於伯斯（Perth）的詹達柯特機場（Jandakot Airport）開始首次飛行課程，不料在飛行途中，一旁的教練卻突然失去意識，整個人癱軟在席爾維斯特的肩上，他趕緊呼叫鄰近機場塔台，並遵循塔台指示，有驚無險地將飛機平安迫降。

綜合澳媒報導，當時席爾維斯特呼叫塔台請求協助並告知當時機上狀況，塔台詢問他是否知道該如何操作飛機嗎，席爾維斯特回答：「這是我的第一堂課。」塔台人員得知席爾維斯特的狀況之後，不斷地鼓勵他且告訴他該如何降落飛機，經過不斷嘗試、數度飛越機場跑道後，席爾維斯特終於在事發後約1小時平安降落在機場。

席爾維斯特在平安降落後，機上的紐西蘭籍教練立即被送醫治療，所幸情況已穩定。雇用該教練的澳洲國際航空公司執行長麥克威（Chuck McElwee）驚訝地說，他在飛行學校的28年裡面從沒目睹過這種狀況，在過程中由於學生與塔台之間的專注合作，讓整起突發事件得以平安落幕。事後席爾維斯特也獲得一張獨立飛行證書，麥克威也笑說，「這可能不是他所期待的首次單人飛行」。

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