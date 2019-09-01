希臘連環性侵犯判52年監禁 坐牢7年突獲釋

2019-09-01 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕2012年因在希臘度假勝地科孚島（Corfu）犯下連環性侵案獲判52年的「卡沃斯之狼」（Kavos）阿斯皮奧蒂斯（Dimitris Aspiotis），僅坐牢7年就遭到提前釋放；讓其中一名受害者摩根（Kayleigh Morgan）感到十分震驚、害怕與不解，也很擔心將會有新「受害者」出現。

綜合外媒報導，2010年，當時40歲的阿斯皮奧蒂斯才為1997年至2005年期間性侵3名英國女子服完6年徒刑，不料出獄不到6週，他竟再度於科孚島性侵4名年齡在18至47歲的英國女子，最後在2012年因涉嫌連環性侵、囚禁7名女子獲判52年徒刑。

當年為空姐的受害者摩根表示，案發前阿斯皮奧蒂斯以問時間為由靠近她，隨後不但將她狠揍一頓，還拿出一把「剁刀」威脅她就範，隨後將她拖進樹林長達14個小時，期間總共遭受5次性侵以及虐待，還被威脅「不能告訴別人」。

由於當年遭到性侵的陰影一直困擾著摩根，得知阿斯皮奧蒂斯已提前獲釋後，她完全無法接受；她也補充，2012年法官曾代表希臘向受害者道歉，「保證」阿斯皮奧蒂斯不會在92歲前獲得假釋，如今他卻提早獲釋，讓她非常擔心會有新受害者出現。

摩根認為，希臘政府提前釋放阿斯皮奧蒂斯是因為害怕會影響卡沃斯當地旅遊，更表示「這一點也不公平」；律師表示，阿斯皮奧蒂斯能提早出獄是因希臘當地有一條「惡法」，只要受刑人在獄中表現良好以及工作，就能獲得減刑、提早出獄。

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