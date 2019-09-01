反送中》地鐵發生警民衝突 香港政府：將追究法律責任

2019-09-01 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中人士昨（31）日在多個地鐵站與員警發生衝突，導致數人受傷，今（1）日下午1點，民眾發起「機場交通壓力測試」行動，堵塞機場交通，部分示威者在下午5點多移往東涌地鐵站抗議，香港政府與警方今日皆發表聲明，強調示威者的集會未獲警方同意，且暴力行為不斷升級，將會追究毆打員警及破壞公共設施者的法律責任。

反送中人士昨日晚上11點左右在香港地鐵旺角站、油麻地站和太子站，與鎮暴警察及速龍小隊發生衝突，導致多人受傷，今日民眾發起堵塞香港機場活動，並有上千人在晚上5點半轉往東涌地鐵站集結抗議，香港政府表示 ，示威者在東涌站內拆毀閉路電視，破壞入閘機和消防設備，激進示威者亦在東涌多處堵路，導致附近交通擠塞。

香港警方今日譴責 示威者，指出昨日遊行民眾無視警方反對和警告，在多區非法集結，甚至把鐵欄雜物拋入鐵路路軌，下午2點左右，示威者設路障堵塞夏慤道等主要幹道，癱瘓港島交通，至下午5點多，一批示威者向政府總部、立法會綜合大樓與警察總部投擲汽油彈、磚塊和雜物，並四處縱火，晚上9點有2名員警在維多利亞公園附近遭示威者包圍，因生命受威脅而向天鳴槍2下示警，以保護同僚和自身安全。

香港政府今日呼籲民眾停止暴力行為，並解釋香港7月零售業總銷貨價值的臨時估計為344億元（約新台幣1380億元），較2018年同月大幅下跌11.4%，而零售業總銷貨數量的臨時估計亦下跌13%，是3年以來新低，旅遊業與酒店業也受到嚴重衝擊。香港政府進一步說明，現正探討如何有效與社會各界建立對話平台，通過聆聽各階層市民的心聲化解矛盾，為香港目前困局找出路。

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