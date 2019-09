我愛香港、譴責暴徒！ 《環時》總編現場播報挨轟

2019-09-01 14:48

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中抗爭昨晚再爆發激烈衝突,警方出動武力攻擊,開槍射擊、施放胡椒噴霧、催淚彈等武器,鎮壓群眾。中國官媒《環球時報》總編胡錫進在推特發布「親臨現場播報」畫面,指稱目睹暴力衝突如何摧毀這座美麗的城市,「我愛香港,我譴責暴徒」。

昨晚香港街頭武力衝突不斷,胡錫進在推特上傳一段連線播報的影片,他在警車鳴笛、警方大聲喝斥示威者的「背景」中報導,他表示「我是胡錫進,我目前身在香港,我對這裡的一切感到非常難過。這是一座非常美麗的城市,但這些暴徒在摧毀這座美麗的城市。我譴責他們的行為」。他更寫下,警方在警察總部附近驅離非法示威者,我目睹暴力抗議活動如何催毀這座城市,「我愛香港,我譴責暴徒」。

對此,許多網友感到不滿,紛紛留言批評「如果你愛香港,就應該站在香港人那一方,而不是壓迫者的那一方」、也有網友建議他「你應該這樣說:我是胡錫進,你們可以打我了」、「不但會寫,還會演......」。

Riots occurred again in Hong Kong today. Radical protesters set fire near Hong Kong police headquarters. I saw police are dispersing illegal demonstrators there. I witnessed how violent protests have destroyed this city. I love Hong Kong and I condemn the rioters. pic.twitter.com/k9zaLg36gS