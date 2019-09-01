小鎮驚魂1週！眼鏡蛇出沒遊蕩、全城疏散大搜捕

2019-09-01 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕德國西北部城市黑爾訥（Herne）居民整整害怕一週，甚至有30多人怕的連家都不敢回，原因就是一條長約1.4公尺的眼鏡蛇在社區內大樓四處遊蕩，出沒在各人家中，嚇壞居民，進行全城大搜捕，偏偏眼鏡蛇靈活，一直沒有逮到牠，直到週五，才終於被割草機聲驚嚇露蹤被捕，讓當地居民大鬆一口氣「終於可以回家了」。

《德國之聲》報導，該條長約1.4公尺的眼鏡蛇，先是上週日出沒在一棟住宅公寓的樓梯間，居民發現驚慌報警後立即展開圍捕，但是，眼鏡蛇溜走了，當局立即疏散大樓及社區內的所有住宅樓、封鎖部分公寓的管道和排水管，建築物週圍也撒上麵粉，可是，一直沒有動靜，眼鏡蛇似乎就此消失。

不過，沒逮到眼鏡蛇，當地居民人心惶惶，有些人甚至不敢回家，怕萬一眼鏡蛇進入家中怎麼辦？一直到這個週五下午，一名男清潔工在一棟大樓前的草皮割草時，疑似引擎聲驚嚇到眼鏡蛇，「終於」移動，疑是逃向地下室，這名清潔工趕緊回報管理中心，捕蛇專家來的很快，就在通往地下室的階梯上，用繩索套住眼鏡蛇，結束一週來的小鎮恐懼。

這條長眼鏡蛇究竟是那來的？被懷疑是從社區內一個養蛇人家中逃出來，不過，該名家養20多條蛇的人家，堅決否認有遺失任何一條眼鏡蛇。

但是更大的問題是，龐大疏散費用、捉蛇費用等，究竟是誰來買單。

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