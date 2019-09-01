6南韓國會議員登上竹島 日本強烈抗議

2019-09-01 00:37

〔中央社〕日本主張竹島是固有領土，南韓主張這座島嶼稱為獨島，是南韓領土並實質統治。南韓跨黨派國會議員6人今天一同登上這座島嶼，日本政府向南韓提出強烈抗議。

日本放送協會（NHK）報導，南韓朝野政黨的國會議員等一行今天上午11時半（台灣時間10時半）左右，登上日本主張擁有主權的竹島（南韓稱獨島）。

這些南韓國會議員們登島的主要目的是抗議日本加強出口管理，將南韓從適用貿易優惠的「白名單」國家剔除。此外，針對二次大戰期間的徵用工（被日本企業徵用的勞工）官司問題，韓方不滿日本的舉措。

這些南韓國會議員除了勉勵南韓在島上的警備隊之外，也視察島上的一些設施。

針對今天南韓國會議員登上竹島一事，日本外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治今天打電話給位於南韓駐日本大使館副公使金敬翰，表達強烈抗議。

金杉表示，儘管日本事前已提出抗議，並要求南韓國會議員等勿登島，但南韓國會議員一行仍強行登島。鑑於竹島不論在歷史上或國際法上都是日本固有領土一事，日本政府完全無法接受南韓國會議員一行登島，此事令人至感遺憾。

位於南韓首爾的日本大使館也向南韓外交部提出上述抗議。

竹島在日本的行政劃分是隸屬島根縣。島根縣知事丸山達也今天表示，日本政府要求根據國際法進行和平解決問題之際，韓方缺乏冷靜的行動，令人遺憾至極。強烈希望政府對南韓展現堅決的態度，處理此事。

有關竹島，南韓軍方本週在這座島嶼周邊進行為期2天規模空前的軍演，日本已透過外交管道提出強烈抗議，要求南韓停止這類軍演。（編輯：劉學源）

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