印度宣布「公民名單」最終版 190萬人恐喪失國籍

2019-08-31 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度東北部阿薩姆邦（Assam）今天（31日）宣布「公民名單」（NRC）最終版本，結果約190萬居民不獲承認。有批評者質疑，政府是在針對來自孟加拉國的穆斯林移民，而當局則提出緩頰，稱即使名字未列入最終名單，人們也將有其他機會能證明自己是公民。

綜合外媒報導，1971年孟加拉獨立戰爭爆發以來，大量孟加拉難民流亡並定居印度阿薩姆邦，當局為了將非法移民驅逐出境，1951年擬出公民名單的程序，要求居民提出文件，證明在1971年戰爭爆發前就住在阿薩姆邦，即能確認本人符合印度公民資格。

然而，人權活動家批評，1971年時有三分之二的阿薩姆人是文盲，未保存任何文件，要證明自己是公民相當困難。阿薩姆邦有3300萬名居民，去年公布名單初版，逾400萬人未列入名單，到了今年公布的最終版，仍有190萬人未獲承認。

政府宣稱名單結果與宗教無關，但批評者認為，這是在針對來自孟加拉國的穆斯林移民；此外，大量講孟加拉語的印度教徒也被排除在名單外，顯示阿薩姆邦內種族間的緊張局勢。

報導指出，雖然被剝奪身分的人，可以透過外國人法庭提出上訴，但一旦失敗，恐會面臨無限期拘留，更不用說窮人根本就沒有金錢提出訴訟。孟加拉先前早已表明，不會收留這群被印度排除在公民外的人，而這群人將無處可去，成為印度的幽靈人口。

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