上海好市多慘況齊發！亂尿、偷吃畫面嚇壞網友

2019-08-31 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式賣場「好市多Costco」本月27日首度進駐中國上海，不過開幕當天卻因現場太過混亂，4小時後緊急暫停營業，有中國人就分享在賣場內看到的驚人畫面，不只有人亂丟商品，甚至偷吃壽司後放回、亂尿在垃圾桶內，可怕的素質令人相當驚訝。

有名中國網友在微信 上分享自己到上海好市多購物的經驗，沒想到遇到不少素質低落的事情讓他刷新三觀！有許多顧客還沒結帳就直接拆開包裝食用；有不少生鮮食品（牛奶、冷凍雞腿）則被四處遺棄，裝上烤雞的袋子還破了，湯汁流的滿地都是。

當中最誇張的是，竟然有人讓自己的兒女直接「在垃圾桶尿尿」；有人則是將綜合壽司盒內的壽司偷吃了幾塊、馬芬蛋糕咬過一口後放回，素質低落、誇張的行徑讓網友看了嘆為觀止。

消息被轉到PTT、噗浪上後，不少網友看了相當吃驚，紛紛留言表示「上海算是中國水準算高的城市了吧...」、「笑到流眼淚」、「尿在垃圾桶太誇張」、「全世界都有沒水準的顧客，但中國等級絕對是另一個層次」、「到底是為什麼覺得垃圾桶可以便溺，之前看鄉民在捷運照片就覺得有夠扯」、「中國人穿得人模人樣的，盡幹一些畜牲才在做的事」。

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