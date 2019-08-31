慘！巴基斯坦大家族搭巴士 墜河釀24死

2019-08-31 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦一群來自西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa province）的家族，開開心心包下巴士參加婚禮，孰料在返程時巴士意外墜河，導致至少24人死亡。

據《美聯社》報導，巴基斯坦警方表示，巴士30日從山路掉落河裡，由於沒有相關設備和必要的救援資源，警察與志願者在偏遠山區的搜救工作遇到了困難。

巴基斯坦經常發生類似的交通事故，司機往往會忽視交通法規和安全標準，這種情況在北部山去特別嚴重。

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