伊朗火箭發射場照片曝光！川普稱：我絕對有權這樣做

2019-08-31 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨（30）日在推特上發布一張疑為伊朗衛星發射基地的照片。對此，軍事專家認為，川普洩漏了國家機密，可能對美國有危害，但川普反駁「我絕對有權利這樣做」。

綜合媒體報導，川普在推特上公布的照片上可看到一座塔台與發射器都已損毀，並宣稱美國與這次事故無關「美國沒有捲入伊朗瑟姆南一號發射場（Semnan Launch Site One）中．Safir SLV火箭最後發射時的意外，希望伊朗能夠確認事故原因，祝他們好運。」

此舉引發各界批評，前中央情報局（CIA）衛星影像分析師艾丁頓（Patrick Eddington）表示，這張照片應是由美國間諜衛星所拍攝的，利用先進技術所蒐集的照片曝光了，這對敵人來說，無疑是好消息。

對於公佈影片，川普向記者強調「我絕對有權利這樣做」，艾丁頓則認為，他身為總統理所當然有權利，但在推特上公布，並非合法或負責任的方式。

美國擔心伊朗發展出發射核彈的能力，曾告誡伊朗不能發射火箭。這次的事故，德黑蘭政府對外證實是火箭發射失敗，但美國官員卻指出伊朗是在發射衛星。而川普的貼文發布後，更讓因經濟制裁導致的美伊僵局，越趨緊張。

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年8月30日

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