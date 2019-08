伊朗火箭發射場照片曝光！川普稱：我絕對有權這樣做

2019-08-31 15:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普昨(30)日在推特上發布一張疑為伊朗衛星發射基地的照片。對此,軍事專家認為,川普洩漏了國家機密,可能對美國有危害,但川普反駁「我絕對有權利這樣做」。

綜合媒體報導,川普在推特上公布的照片上可看到一座塔台與發射器都已損毀,並宣稱美國與這次事故無關「美國沒有捲入伊朗瑟姆南一號發射場(Semnan Launch Site One)中.Safir SLV火箭最後發射時的意外,希望伊朗能夠確認事故原因,祝他們好運。」

此舉引發各界批評,前中央情報局(CIA)衛星影像分析師艾丁頓(Patrick Eddington)表示,這張照片應是由美國間諜衛星所拍攝的,利用先進技術所蒐集的照片曝光了,這對敵人來說,無疑是好消息。

對於公佈影片,川普向記者強調「我絕對有權利這樣做」,艾丁頓則認為,他身為總統理所當然有權利,但在推特上公布,並非合法或負責任的方式。

美國擔心伊朗發展出發射核彈的能力,曾告誡伊朗不能發射火箭。這次的事故,德黑蘭政府對外證實是火箭發射失敗,但美國官員卻指出伊朗是在發射衛星。而川普的貼文發布後,更讓因經濟制裁導致的美伊僵局,越趨緊張。

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3