恐怖...家族5人在路邊喪命 1歲寶寶伴屍爬行

斐濟某處道路旁竟有1歲寶寶在爬行，當局展開搜索後在附近發現5具遺體。（圖擷自Fiji Police Force臉書）

2019-08-31 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕斐濟傳出驚悚命案，路人在瑙索里（Nausori）某處道路發現竟然有個1歲寶寶在路邊爬行，當局展開搜索後在附近發現5具遺體，調查後確認死者都是寶寶的家人，目前仍然在釐清案情。

據《CNN》報導，斐濟警方表示，這5名死者分別為3大人2小孩，解剖結果顯示他們是攝入不明物質才會喪命，斐濟警察化學實驗室將展開進一步的檢測以便確認物質成分。

警方指出，該名兒童已在醫院接受治療，鑑識人員持續在現場收集證物，另有一名與該家族有關的男子正在接受調查。

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