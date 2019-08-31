分娩6小時無人聞問 女囚犯在美獄中獨自產子

2019-08-31 13:30

〔中央社〕美國科羅拉多州一名懷孕女囚犯，去年7月在羈押待審期間分娩，多次求助無人搭理，最後在牢房獨自產下一子。不滿遭受不人道對待，這名女子近日對丹佛市政府提出告訴。

現年27歲的桑琪士（Diana Sanchez）2018年7月14日因涉嫌身分詐騙被逮捕，遭到羈押等待受審。監視器畫面顯示，桑琪士在同月31日早上進入分娩，儘管她多次向獄方求助，在長達6小時的分娩過程中，沒有任何警衛或醫護人員進到她牢房提供協助。

桑琪士表示，被逮捕當時她已懷孕超過8個月，市立丹佛健康醫療中心（Denver Health Medical Center）不只知道她懷孕一事，也了解她正經歷鴉片類藥物戒斷過程，因此分娩風險特別高。

但在產子當日，桑琪士「至少8次」告訴治安警員她正經歷宮縮，羊水破時也有告知他們。桑琪士回憶，雖然警衛能透過監視器即時看到牢房畫面，也告知監獄護士她的狀況，但執勤人員只透過門縫遞給她一片「吸水墊片」。

桑琪士歷經6小時分娩痛苦獨自產下一子後，執勤人員才進到她牢房，甚至還等到完成新來囚犯報到手續後，才叫了一台非緊急救護用的普通車輛，將她與兒子送往醫院。

獄方事後雖展開內部調查，但根據丹佛治安官署去年11月公布的聲明顯示，調查結果認定「丹佛治安警員對當時情況採取合適措施，也遵循相關政策與程序」。

桑琪士律師紐曼（Mari Newman）在28日所提的訴狀中表示：「那天原本應該是她人生中最開心的日子之一，卻經歷了不必要的驚恐、痛苦與羞辱，持續造成她心理創傷。」

桑琪士控訴丹佛市政府、丹佛郡政府、丹佛健康醫療中心、以及6名治安警員與護士「完全沒有盡到他們法律與道德的責任」。

角逐美國民主黨2020總統提名的聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）今天也透過推特（Twitter）評論此事，她表示：「對羈押中孕婦的不人道對待，不容忽視。」

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