港府大搜捕黃之鋒等8人 專家：嚇阻民眾831上街

2019-08-31 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）原定今天舉行「831遊行」前夕，香港政府30日大規模搜捕香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭等社運人士。紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）認為，港府此舉是在殺雞儆猴，意在嚇阻831上街的遊行民眾。

香港政府29日起對多名香港知名社會運動青年領袖及立法會議員展開搜捕，在24小時內逮捕陳浩天、黃之鋒、周庭、許銳宇、孫曉嵐、鄭松泰、區諾軒、譚文豪等8人到案，理由則為「反送中」的各式「違法」行動。黃、周在30日下午獲准保釋，但須遵守宵禁令。

孔傑榮31日在部落格上 撰寫文章，探討黃之鋒、周庭等人為何被逮捕，他表示，雖然黃之鋒等人的被捕原因是6月21日抗爭事件，但實際上是針對8月31日的遊行，香港當局想要向未來的示威者表明，如果他們在未經批准的情況下參與抗議活動，將會面臨怎樣的後果，「這是典型的嚇阻策略。」

民陣原定於31日舉辦爭取落實雙普選的「831遊行」遭警方反對，30日提出上訴又遭警方駁回，決定取消集會。不過，民主派立法會議員問政平台「民主派會議」表明無懼黑白兩道壓迫，要照常上街，響應「八三一，港島見」的網路呼籲，甚至有網友號召前往維多利亞公園「賞花」，或以宗教活動名義發起遊行。

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