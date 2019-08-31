歐盟極憂香港情勢 籲港府尊重集會言論自由

2019-08-31 03:19

〔中央社〕香港反送中情勢在社運人士遭拘捕下更趨激化。歐盟今天表示，香港情勢發展令人極為擔憂，重申呼籲港府尊重市民集會、言論自由及和平示威權利。

今年6月以來，港府已拘捕超過900名「反送中」示威者，近日又大肆逮捕社運人士，使得大批香港示威人士號召8月31日逛街賞花、自由行，外界擔憂恐爆發反送中以來最暴力抗爭，使國際社會備感憂心。

歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）今天在芬蘭赫爾辛基所舉行歐盟外長非正式會議記者會上表示，香港的發展，特別是過去幾個小時情勢都令人極為擔憂（extremely worrying）。

茉格里尼呼籲港府尊重市民集會，言論和結社的自由，以及市民和平示威的權利。

她強調，歐盟將與各成員國繼續協調，關注香港情勢對歐盟在港公民及歐盟經濟利益的影響，努力讓情勢轉回正軌。

綜合香港媒體報導，從29日晚間開始的24小時內港府共拘捕已被取締的香港民族黨前召集人陳浩天、立法會議員鄭松泰、區議員許銳宇與香港大學學生會前會長孫曉嵐，還有香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭等共8人。

30日香港法院裁判官裁定黃之鋒與周庭獲准交保，但在港期間需遵守宵禁令。（編輯：徐睿承）

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