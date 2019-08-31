大搜捕燃怒火 8/31恐釀反送中最暴力抗爭

2019-08-31 00:29

〔中央社〕原訂31日的香港中環至中聯辦遊行昨天上訴遭駁回，加上港警大肆搜捕社運人士與本土派議員引爆眾怒，大批香港示威人士號召，31日逛街賞花、自由行，外界擔憂恐爆發反送中以來最暴力抗爭。

對於遭駁回的31日遊行，香港社交平台昨天有人貼文稱，「請把2019年8月30日當成人生最後一天，明天831我們就在中環相見，我們不知道今年的9月會否來臨，但至少我們並肩作戰過」。貼文還配上催淚彈現場圖片，用詞頗決絕。

8月30日堪稱反送中抗爭以來，港警「刻意惱怒」群眾最嚴重的一天，發起「針對性」極強、被港媒稱「831前夕大搜捕」的行動。香港01報導，昨晚11時，公民黨立法會議員譚文豪在家裡遭警方拘捕，昨晚10時許，無黨籍民主派區諾軒也被捕。

綜合香港媒體報導，從29日晚間至昨夜，24小時內共拘捕了已被取締的香港民族黨前召集人陳浩天、立法會議員鄭松泰、區議員許銳宇與香港大學學生會前會長孫曉嵐，還有香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭等共8人；眾志主席林朗彥因人在國外、未被拘捕。

讓港人怒火中燒者，在於港警的「準黑道」拘人作法。香港眾志昨天上午稱，秘書長黃之鋒早上7時30分在前往海怡半島港鐵站途中，突然被推上「私家車」，並被押往灣仔警察總部；隨後，眾志成員周庭也在家裡被捕。

昨天下午，法院裁判官裁定11月再開庭，黃之鋒與周庭獲准交保，在港期間需遵守宵禁令，但可出境參加既定會議行程；法院的「交保認可」更加深港人對「刻意濫捕」的印象，更別提所拘捕議員均屬本土派與自決派、針對性極強。

至於港警檢控的罪名，議員部分多是襲警、阻差辦公；黃之鋒等社運人士則是包圍警察總部、煽惑他人明知而參與未經批准集結、破壞立法會、干犯刑事破壞、非法集結等罪名。

面對原31日的遊行至中聯辦活動遭上訴委員會駁回，是否擔心港人依舊上街遊行，岑子杰昨天表示，已用盡所有合法途徑，必須向公眾致歉，只能取消遊行；不是擔心與否的問題，只能祝香港人「好人一生平安」。

昨深夜網上傳言立法會議員張超雄也被捕，香港明報報導，他其後在臉書（Facebook）報平安，並留言：「我未被拘捕，謝謝關心！明天港島見！」（編輯：林克倫）

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