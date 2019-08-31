港多名泛民議員被捕 涉反送中示威

2019-08-31 00:13

〔中央社〕香港泛民主派多名立法會議員今天先後被警方逮捕，被捕原因都與反對修訂逃犯條例示威活動有關。

商業電台報導，警方自下午起先後拘捕了議員區諾軒、譚文豪和鄭松泰，其中譚文豪是公民黨成員。

據報導，區諾軒和譚文豪涉嫌於7月7日的尖沙咀反修例示威活動中阻礙警方辦公，區諾軒同時涉嫌襲警；兩人現正被押送到不同警署。

熱血公民成員鄭松泰下午在天水圍出席活動前被警方拘捕，警方指他涉嫌於7月1日「串謀刑事毀壞」立法會。

除了泛民議員外，警方今天也先後逮捕了泛民青年人物黃之鋒和周庭等。（編輯：張佑之）

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