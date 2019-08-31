爆料習近平表弟海外豪賭 中國把《華爾街日報》駐中記者踢走

2019-08-31 00:02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府近日再度以核發簽證權力箝制駐中國之外國記者新聞自由，這回對象是《華爾街日報》的新加坡籍記者王春翰，先讓他更新記者證不成，再公開指控他「不受歡迎」，驅逐出境指日可期。只因他在太歲頭上動土：上月底和華裔同事溫友正（Philip Wen）聯手踢爆中國國家主席習近平的61歲表弟齊明在海外豪賭引發澳洲當局關注一事，還稱他一擲千金「熱愛夜生活」，引發上任以來滿口反腐打貪的習近平政府惱羞成怒開鍘。

華爾街日報一名記者匿名透露，王春翰記者證已在30日到期。中國外交部向法新社表示，「強烈反對部分外國記者惡意誹謗和攻擊中國，這類記者不受歡迎」，「與此同時，我們將為依照法規進行新聞報導的外國記者提供便利。」

王春翰2014年開始在《華爾街日報》駐中國首都北京辦公室工作，負責中國政治與勞工議題；溫友正則是今年5月才加入陣容，之前曾在《雪梨晨鋒報》等澳洲知名媒體與路透服務。他們上月30日聯名撰文指出，齊明為澳洲公民，在澳洲政府提防組織犯罪、洗錢和中國影響力之際，他的豪賭行徑引來澳洲執法當局與情報單位側目。

齊明的父親齊銳新，是習近平母親齊心的胞弟。但上述報導強調，並無習近平幫助齊明的跡象，習近平也似乎對這位表弟在海外所作所為一無所知；倒是齊明常為追求商機，特別搬出兩人親屬關係。中國外交部發言人華春瑩當時痛批，「我不知道這些個別的媒體從哪裡去挖掘的小道消息，根據一些毫無事實依據、捕風捉影的一些說法，來企圖抹黑中國。我覺得這樣做法是非常卑劣的。」

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