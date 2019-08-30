撐過文革卻死在習近平手上 歷史悠久重要教會慘遭封殺

2019-08-30 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平獲得終身任期後，迫害宗教力道陡然加劇，外媒披露，在習近平大力打壓下，福建廈門歷史悠久、影響極為重大的家庭教會「巡司頂教會」已頹然倒下。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，福建省廈門市是中國基督教傳播的重要中心，是基督教率先傳入的重要商港城市，在眾多教會中，廈港禮拜堂在傳播方面發揮關鍵作用，而「巡司頂家庭教會」就是在上世紀50年代文革期間各大宗教遭遇困難，廈港禮拜堂被迫關閉後的產物。

撐過文革前後那艱辛的十數年，「巡司頂家庭教會」在上世紀中後葉發展達顛峰，教會規模蓬勃發展、信徒數量直線上升，沒想到，這一切在習近平掌權後風雲變色。

報導指出，按中國當前對宗教的打壓政策，基督教被分為3個階級，分別是「紅色」、「灰色」與「黑色」。紅色是官方主導控制的三自教會，黑色則是被定為邪教而遭全面封殺的基督教派系，至於「巡司頂家庭教會」則介於紅黑之間的「灰色」教會。

在習近平掌權前，灰色教會尚有苟延殘喘空間，但如今卻已無法在夾縫中生存，「巡司頂家庭教會」因不願加入三自教會，在今年5月被正式取締，如今已徹底查封，信徒們頓失所依，最終料將被逼入官方控制的三自教會。

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