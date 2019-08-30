中國散播再教育營假消息 被外媒打臉了

2019-08-30 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續迫害新疆人權，在當地廣設再教育營，關押數百萬少數民族穆斯林，外媒披露，北京當局現大規模散播再教育營相關假消息，目的是避免繼續被國際社會譴責。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，隨著國際譴責聲音高漲，中國政府掩蓋新疆再教育營事實的力道亦隨之提高，當局從最初徹底否認再教育營存在，到後來承認部分事實，但辯稱是「職業培訓中心」，近期再轉為大量散播假消息，稱再教育營中關押的多數維族人已回歸社會，且9成以上的民眾找到更合適的工作。

一名剛獲釋出獄的維吾爾族婦女近日接受《寒冬》專訪，駁斥當局的說法根本不是事實，她說，自己過去一年深陷囹圄，與另外5000名受害者被關在再教育營內，而受害者在獄中受到的非人道對待，絕對不是官方美化的「職業培訓」。

受害婦女指出，被關押者時刻處於重度監視之下，毫無隱私可言，沒日沒夜地被強逼在凳子上遭受洗腦酷刑，「有的受害者承受不了精神壓力瘋了，還有的撞牆、吃指甲刀、吃釘子自殺」。

這名維族婦女獲釋出獄後，政府最近又派人員登門，告知她於再教育營中的資料全被銷毀，並強迫補拍照片，建立假檔案，目的在「對外證明她從未被關進再教育營內，而是一直在家中被監管而已」。

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