黃之鋒今早突被港警逮捕 罪名不明

2019-08-30 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志今天上午指出，香港眾志秘書長黃之鋒今早前往地鐵途中，突然遭到香港警方逮捕，目前罪名不明。

香港眾志今上午在臉書上表示，黃之鋒於上午約7時30分前往海怡半島地鐵站途中，在眾目睽睽下於街道突然被推上私人轎車被捕，黃之鋒現在被押往灣仔警署總部，據聞共以3項罪名拘捕。香港眾志會持續關注事件，已有律師到場支援。

綜合媒體報導，交通部長林佳龍所成立的光合教育基金會原本預計9月初將邀請黃之鋒訪問台灣，預計拜會民進黨。

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