涉收受台灣官員贈禮 台裔華府智庫研究員遭FBI逮捕

2019-08-30 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）研究員安大維（David An）因為收受台灣國安官員的禮品，並且以假租約申請銀行貸款，在本月初遭到美國聯邦調查局（FBI）逮捕。

美國新聞網站《野獸日報》（Daily Beast）報導，安大維妻子3年前接受台灣國安官員致贈的酒類和嬰兒服飾，並且安大維以假租約犯下房貸詐欺，8月14日遭到美國聯邦調查局逮捕，隨後具結釋放。

美國聯邦調查局指出，安大維從2016年開始與台灣國安官員多次會面，一名熟悉中文的FBI幹員曾在2016年6月，監聽安大維與代號「台灣3號」（TAW3）的國安局官員在舊金山一家餐館的談話，期間多次聽到「非機密」、「無人機」，並轉交一份文件給台灣官員。

報導提到，安大維曾經在美國國務院東亞暨太平洋事務局工作，並且在美國國防部承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）擔任資深專案經理，主要分析薩德反導系統（THAAD）的區域戰略影響。由於安大維曾獲得美國官方安全認證，所以必須接受美國司法調查。

《中央社》報導，全球台灣研究中心副董事長胡兌昀表示，安大維是在2016年夏末加入GTI團隊，但已經在6月底離職，安大維涉及的不當行為都發生在他加入GTI之前，GTI對案件內容並不清楚。

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