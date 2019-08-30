「勇敢的中國人」拍照kuso標語 網：還活著嗎？

2019-08-30 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前（27日）在臉書公開社團「不翻牆很難，很難不翻牆（專談政治）」，分享2張照片，圖中的人看似尋常，但手遮住了「關鍵字」。對此，網友紛紛驚呼，「這個人還活著嗎？？」、「勇敢的中國人」。

根據貼文，背景是寫有「沒有共產黨就沒有新中國」標語的廣告看板，而照片中的男子分別遮住了句子中的第一個「沒」與第二個「沒」，語句便成了，「有共產黨就沒有新中國」、「沒有共產黨就有新中國」。

對此，網友紛紛說，「這個人還活著嗎？？」、「勇敢的中國人」。

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