「媽說找媳婦是頭等大事」19歲男高分選讀女校

2019-08-30 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名男同學姜雲飛日前在網上爆紅，他以高考654的高分選擇就讀山東女子學院的商貿管理系，成績甚至比該科系錄取分數高出77分，讓不少民眾好奇姜雲飛的「選校原因」。對此，姜雲飛的回答竟是，「聽說女子學院的男女比例是1：10，媽媽說男人一輩子找媳婦是頭等大事！」

綜合中媒報導，今年19歲的姜雲飛以「找媳婦為由，選擇就讀山東女子學院」的影片在網上爆紅，他日前受訪澄清，其實這麼說主要是開玩笑。網傳那句話是18號請客吃飯的時候說的。

姜雲飛指出，當時有親戚問他為什麼要報考女子學院，他覺得不太好解釋，而且解釋太多親戚也不一定能聽明白，就乾脆調侃說，「女子學院女生多，好找對象。」並強調，春季高考可選擇的學校不算多，報考山東女子學院是經過深思熟慮才決定的。

姜雲飛的母親也出面回應表示，當時她說「兒子上女院是為了好找媳婦」也是隨口一說，沒想到兒子會因此事在網上爆紅。影片曝光後，引發網友熱議，紛紛笑稱，「1：10...，你可以當之無愧說自己是班草」、「學姐一定很正」、「入學後變成寶」。

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